شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" توصى الحكومة بالاستغلال الأمثل لأموال القروض والمنح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الاستغلال الأمثل لأموال القروض والمنح الخارجية والاستفادة القصوى من أموالها، لافتا إلى أن مناقشات اللجنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 /2019 كشفت عن وجود منح وقروض تقدر بمليارات الجنيهات لم يتم السحب منها رغم مرور عشرات السنوات على الحصول على تلك الأموال، ما يكلف الخزانة العامة للدولة أموالا طائلة تتمثل فى غرامات التأخير وعمولات الارتباط.

وأضاف الفقى لـ"الخليج 365"، أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رصد تحميل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط بلغ ما أمكن حصره منها نحو 102.9 مليون جنيه نتيجة تأخر السحب من أموال قروض حصلت عليها الحكومة المصرية منذ سنوات، مشيرا إلى أن تلك الممارسات تتنافى مع توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القروض والمنح الخارجية التى تحصل عليها الحكومة من مؤسسات وجهات مانحة.

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وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن بلوغ إجمالى الدين العام الحكومى 4 تريليونات و435 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم الاستفادة من بعض القروض وضعف معدلات السحب من قروض أخرى، ما حمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط بلغ ما أمكن حصره منها 102.9 مليون جنيه.

الأمر الذي يشير إلى تزايد الدين العام الحكومي سواء المحلي أو الخارجي ، وأبدى الجهاز استياؤه من زيادة الأعباء من سنة إلى آخرى ، مناشدا بضرورة اللجوء إلى أساليب أخرى بخلاف الاقتراض وذلك بوضع خطة إصلاح شاملة لضبط الإنفاق العام.