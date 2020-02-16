مستوطنة ترمي نتنياهو بتفاحة خلال مؤتمر انتخابي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن شرطة دولة الاحتلال الإسرائيلي، احالت مستوطنة إلى التحقيق بعدما رمت تفاحة على رئيس حكومة تسيير الأعمال لدولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال مشاركته في مؤتمر انتخابي لحزبه "الليكود" في نتانيا.
وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن نتنياهو لم يصب بأذى، فيما احتجزت الشرطة المرأة البالغة 25 عاما على ذمة التحقيق.
ورجحت صحيفة "جورزاليم بوست" أن المرأة عندما ألقت التفاحة، كانت تستهدف رئيسة بلدية نتانيا ميريام فيربرغ التي كانت تقف خلال المؤتمر إلى جانب نتنياهو.
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