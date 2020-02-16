الخارجية العراقية: نرفض سياسة المحاور في المنطقة ولن نكون ساحة صراع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحّاف، أن العراق يعمل على إيجاد مناخ ملائم لحوارات تحدد قواعد المصلحة المشتركة للدول المُطلة على مضيق هُرمز والخليج العربي.

وقال الصحّاف –في تصريحات لمصراوي- إن العراق يرفض "سياسة المحاور في المنطقة" ويعمل جاهدًا وفق علاقات من الشراكة والتكامل مع كل الأطراف لإيجاد صيغ توافقية للتصعيد الدائر بين طهران وواشنطن على أساس من الوعي وتجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات أو الحروب بالوكالة.

وأضاف الصحّف ردًا على سؤاله حول مستقبل علاقات العراق وواشنطن، أن بلاده تعمل على تعزيز مبدأ السيادة الكاملة لأراضيه ومؤسساته القانونية والدستوريه، وتدعو كل الأطراف إلى احترام هذه السيادة في إطار علاقات مشتركة ومتكاملة بين العراق وكل شركائه وأصدقائه.

وشدد على أن العراق يدين أي اعتداء على سيادته من أي من الأطراف.

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وفيما يتعلق بمحادثات وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال الصحاف إن الجانبان ناقشا التطورات الأخيرة في الشأن العربي؛ خاصة الأزمة في سوريا وليبيا واليمن، ولاسيما صفقة القرن.

وأكد أن وزير الخارجية العراقي شدد على رؤية بلاده في دعم الحوارات الداخلية بين أطراف الصراع في هذه الدول، وتمكين الجهات السيادية الشرعية في هذه الدول، وأيضًا احترام السيادة.

وبسؤاله عن موقف بلاده من صفقة القرن، أكد أن موقف العراق ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهو إقامة دولة موحدة للفلسطينيين عاصمتها القُدس الشريف، وعدم جواز التصرف في حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وهو الأمر الذي شدد عليه وزير الخارجية العراقي في أثناء مباحثاته مع أبو الغيط.

واجتمع الحكيم، اليوم السبت مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في ألمانيا.

وناقش الجانبان التحضيرات اللازمة لانعقاد القمة العربيّة في دورتها الـ31 المُزمَع عقدها في الجزائر، والموضوعات التي ستُعرَض على طاولة النقاش في القمة الخامسة العربية-الأفريقية المقرر عقدها في الرياض، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على صعيد الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية.