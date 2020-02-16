الفخفاخ يعلن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم السبت، تشكيل الحكومة التي خرجت منها حركة النهضة، احتجاجًا على عدم إدراج حزب "قلب تونس" ضمن التشكيل.
وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 31 وزيرًا، منهم، وزير الدفاع عماد الحزقي، ووزير الداخلية هشام المشيشي، ووزيرة العدل ثريا الجريبي، ووزير الشؤون الخارجية نور الدين الري.
وجاء أيضًا، وزير المالية، من نصيب محمد مزار، والتجارة لمحمد المسليني، والطاقة لمنجي مرزوق، والصناعة لصالحبن يوسف، ووزارة تكنولوجيا المعلومات لصالح لبني الجريبي.
وشملت التشكيلة كذلك الحبيب كشو لوزارة الشؤون الاجتماعية، وسليم عزابي لوزارة التعاون الدولي، وشكري بن حسن، لوزارة البيئة، وأنور معروف، وزير معتمد مكلّف بالشؤون المحلية، ومحمد الحامدي للتربية وخليل العمايري للتعليم العالي، وعبداللطيف المكي للصحة، والعياش الهمامي لوزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدنيوالهيئات الدستورية، ومحمد علي التومي لوزارة السياحة، وشيراز العتيري، لوزارة الشؤون الثقافية.
أمَّا غازي الشواشي فتولى وزارة أملاك الدولة، وأحمد قعلول لوزارة الشباب والرياضة، وأسماء السحيمي لوزارة المرأة ووزارة التجهيز محمد السليمي ووزارة التشغيل فتحي بلحاج، وتولى محمد عبو وزارة الدولة لمكافحة الفساد، وأسامة الخريجي وزير الفلاحة، وأحمد عظوم وزير الشؤون الدينية وعماد الحمامي وزير النقل، وعلي الحفصي وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان، وسلمى النيفر، كاتبة دولة للخارجية، وعاقصة بحري، كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالمنظومة المائية.
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