الرئيس الصيني :على بكين حماية نظامها الاقتصادي ومكافحة "كورونا"

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن على بكين بذل كل ما في وسعها للحفاظ على نظامها الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الذي تكافح فيه فيروس "كورونا"، مشددا على ضرورة تجنب إثارة الذعر وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال الرئيس الصيني في كلمة خاطب فيها كبار المسؤولين في الدولة،

إن "الفيروس الذي أودى بحياة ما يزيد على 1500 شخص وأصاب أكثر من 66 ألفا حتى الآن، يؤثر على الاقتصاد وخاصة الصناعات الخدمية. يتعين علينا اتخاذ إجراءات الحفاظ على السلسلة الصناعية في بلادنا وتشجيع الشركات على استئناف الإنتاج".

وأضاف، أن "الصين يتعين عليها الالتزام بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، ومن الضروري زيادة الدعم المالي، مثل السياسات التفضيلية لأسعار الفائدة وشروط القروض، وإعادة العمال المهاجرين الناشطين في قطاعات الصناعات الرئيسية إلى العمل".

وتابع: "يتعين على المشروعات الكبرى، ولاسيما في مجال التصنيع، أن تبدأ الأعمال الإنشائية فيها وفق المواعيد المحددة"، مضيفا أن "تعزيز الاستهلاك يعد وقاية مهمة ضد تأثير المرض".