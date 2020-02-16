مجهول يفتح النار على المارة غربي روسيا ويقتل اثنين

أفاد مصدر أمني، بأن مجهولاً فتح النار من بندقية صيد على المارة في مدينة كالينينغراد شمال غربي روسيا.
وذكر المصدر، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين، وقال: "تشير المعلومات الأولية، إلى أن الجاني فتح النار على المارة من
ولفت المصدر إلى أن الجاني حاول الانتحار، لكنه نجا وتم نقله إلى المستشفى، فيما لا تزال دوافع جريمته مجهولة.
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