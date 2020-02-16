فتح معابر جديدة لإجلاء المدنيين عن إدلب

أعلن مركز حميميم الروسي للمصالحة في سوريا، أنه تم تجهيز معابر ونقاط تفتيش إضافية لتسهيلإجلاء المدنيين عن منطقة وقف التصعيد في إدلب وفقًا لموقع روسيا اليوم .
ودعا المركز قادة الجماعات المسلحة، إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة، والشروع في تسوية سلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
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