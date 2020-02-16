أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، أنه سيطرح خلال أيام تشكيلته الحكومية، متعهدا بأن تكون مستقلة ودون تدخل الأطراف السياسية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وكتب علاوي في تغريدة نشرها على تويتر اليوم السبت: "اقتربنا منتحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".
وأضاف أنه سيتم طرح أسماء التشكيلة الحكومية خلال الأسبوع الحالي، معبرا عنأمله بأن يستجيب مجلس النواب للمقترح "من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".
ويتعين على علاوي الذي كلف بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع يناير الماضي، إنجاز مهمته قبل الثاني من مارس المقبل حسب الدستور.
وكان التيار الصدري هدد علاوي بـ"إسقاطه" خلال ثلاثة أيام في حال أقدم على توزير أشخاص ينتمون لجهات سياسية
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي: سنطرح تشكيلة حكومية جديدة خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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