الارشيف / اخبار العالم

الرئيس الأفغاني يعلن استعداد لإجلاء الأمريكان عن أراضيها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 


أعلن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، عن استعداد بلاده للحد المحتمل من الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها .
وأضاف على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني: "نحن مستعدون لذلك. حوالي 94% من جميع العمليات، تنفذها

القوات الأفغانية".
تشهد أفغانستان، منذ سنوات مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان، التي تمكنت في الفترة السابقة من الاستيلاء على أراضي كبيرة في المناطق الريفية من البلاد.
وتستهدف طالبان، في هجماتها وحدات الجيش الأمريكي وقوات الناتو الموجودة في البلاد وكذلك قوات الأمن والجيش الأفغاني.
ويوجد في أفغانستان حوالي 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون، في مهمة للناتو بقيادة الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأفغاني يعلن استعداد لإجلاء الأمريكان عن أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا