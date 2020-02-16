كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشطون: إطلاق نار من مجهولين على المعتصمين وسط بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد ناشطون، مساء اليوم السبت، بوجود أنباء عن إطلاق نار من قبل مجهولين على المعتصمين في ساحة الخلاني وسط بغداد، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأكد الناشطون، على وجود قوة بزي مدني تقتحم ساحة الخلاني وسط بغداد وتحرق خيام المعتصمين.