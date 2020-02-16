قامت مناوشات بين الشرطة البوسنية ومئات المهاجرين، اليوم السبت، وذلك أثناء احتجاج على أوضاع المخيم الذي يقيمون فيه؛ احتجاجًا على أسلوب معاملة سلطات الحدود الكرواتية لهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأشارت رويترز، إلى أن مخيم ميرال بغرب البوسنة، يقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من حدود كرواتيا ويؤوي حاليًا نحو ألف مهاجر أي أكثر من طاقته الاستيعابية بنحو 300 مرة.

وقالت شهود عيان: إنهم رأوا الشرطة تشتبك مع مهاجرين وتحتجز عددا منهم أثناء الاحتجاج، الذي جرى اليوم السبت، الذي ردد فيه المحتجون ومعظمهم رجال هتافات "الحرية" و "أعيدوا لنا أموالنا" و "أوقفوا تعذيبنا"، حسب ما نقلت "رويترز".

ولفتت الوكالة إلى قول أحد المقيمين بالمخيم ويدعى سلام باتو: "الشرطة الكرواتية سيئة جدا، ونريد فتح الحدود، وأرجوكم توقفوا عن إيذائنا، ولا تصادروا ستراتنا وأحذيتنا وجواربنا، ولقد أخذوها كلها"، بينما نفت السلطات الكرواتية الاتهامات بشأن وحشية الشرطة.