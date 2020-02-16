كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. سفير قطر في وضع مخل مع فتاة ليل بالمكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول مقطع فيديو متداول للسفير القطري بالمكسيك، محمد جاسم الكواري، وهو يرقص مع فتاة في حالة سكر.

وأثار المقطع غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد بعضهم على أن هذه التصرفات لاتليق بمنصب سفير.

يذكر أن وزير الخارجية القطري أعلن اليوم عن فشل محاولات حل أزمة قطر مع دول المقاطعة لافتًا إلى رغبة قطر في استئناف المفاوضات.

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وفي يوم 5 يونيو عام 2017، أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي 22 يونيو من العام نفسه، قدمت الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أميرها في إطار اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014.



