كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل.. الشرطة تعتقل سيدة ألقت جسمًا غريبًا صوب نتنياهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن "هناك سيدة ألقت جسمًا مشبوهًا تجاه رئيس حكومة تصريف الاعمال بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر خطابي له، دون أن يصاب بأي أذى قبل أن تعتقله الشرطة الإسرائيلية".

هذا واعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية سيدة عقب أن ألقت الجسم الغريب، تجاه رئيس الوزراء نتنياهو، في مدينة نتانيا حسب ما ذكرت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: إن "السيدة اقتربت من نتنياهو خلال إلقائه كلمة له في مؤتمر انتخابي في مدينة نتانيا، وألقت جسماً غريباً تجاهه دون أن يصاب بأي أذى".

ولم تحدد القناة العبرية طبيعة الجسم الغريب الذي تم إلقاؤه تجاه نتنياهو، وما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيخضع لأي إجراءات طبية لفحص أي آثار لهذا الجسم الغريب عليه.