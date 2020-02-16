التحالف العربي يحمل الحوثيين مسؤولية حياة طاقم الطائرة "التورنيدو"

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم السبت، في نبأ عاجل لها، بأن التحالف العربي يحمل ميليشيات الحوثي الإرهابية الإنقلابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة "التورنيدو"، بموجب القانون الدولي والإنساني.

ويذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة "تورنيدو" في محافظة الجوف اليمنية.

وأضاف المالكي: أنه وإلحاقا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط احدى طائرات التحالف الجوية من نوع "تورنيدو" بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم واسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية، فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.

وتابع: أنه تم الابلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والانقاذ، وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.