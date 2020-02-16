كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتحار مذيعة بريطانية شهيرة عن عمر يناهز 40 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتحرت مقدمة البرامج البريطانية الشهيرة كارولاين فلاك، اليوم السبت، عن عمر يناهز 40 عامًا، وذلك بعد يوم من عيد الحب، الذي ساده التوتر مع صديقها وقبل أيام من موعد جلسة محاكمتها بتهمة الاعتداء عليه، وعثر على جثتها في منزلها بالعاصمة البريطانية لندن، عقب يوم من محاولة صديقها لاعب التنس لويس بورتون التواصل معها.

وكانت قاضية، قد أصدرت أمرًا في وقت سابق، يمنع فلاك من التواصل مع صديقها قبل المحاكمة، التي كان من المفترض أن تبدأ جلساتها يوم 4 مارس المقبل.

ونشرت عائلة كارولاين فلاك بيانًا قالت فيه: "نستيطع أن نؤكد على أن كارولاين فارقت الحياة اليوم 15 فبراير، ونود أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا".

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وكانت مشكلات فلاك مع صديقها، قد تصاعدت في شهر ديسمبر الماضي، بعد أن تم اعتقالها نتيجة اعتدائها عليه بمصباح داخل منزلهما.

وقالت المدعية كيتي ويس: إن "الشرطة عثرت على فلاك وصديقها ملطخين بالدماء"، لافتة إلى أن المذيعة اعتدت عليه خلال نومه، وكسرت كأسا مما تسبب في إصابتها أيضا.

من جانبه، لم يدعم بورتون تصريحات المدعية، لكن القاضية منعتها من التواصل معه لحين موعد المحاكمة.

وفي عيد الحب، نشر بورتون صورة تجمعه مع فلاك وعلق عليها بالقول: "عيد حب سعيد"؛ لتقوم هي بنشر صورة لها مع كلب، وذلك قبل يوم من إقدامها على الانتحار.