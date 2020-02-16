كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. فلسطين تدعو أوروبا لنشر تصور واضح حول مرجعية عملية السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم السبت، دعوة إلى ألمانيا والدول الأوروبية؛ لبذل كل الجهود الممكنة، لنشر تصور واضح بشأن مرجعية عملية السلام، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولدعم عملية سلام تقوم على أساس متعدد الأطراف، وتحديدًا القرارات والمعايير، التي تم إقرارها دوليًا وعربيًا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت الوكالة الفلسطينية: "وجاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن".

وتابعت: أن "رئيس الوزراء أشاد بالموقف الأوروبي المتناغم مع المواقف، التي صدرت من أطر مختلفة حول العالم بشأن الخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة بـ(صفقة القرن)، سواء اجتماع وزراء الخارجية العرب، أو منظمة التعاون الإسلامي أو الاتحاد الأفريقي".

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