كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. فلسطين تدعو أوروبا لنشر تصور واضح حول مرجعية عملية السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم السبت، دعوة إلى ألمانيا والدول الأوروبية؛ لبذل كل الجهود الممكنة، لنشر تصور واضح بشأن مرجعية عملية السلام، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولدعم عملية سلام تقوم على أساس متعدد الأطراف، وتحديدًا القرارات والمعايير، التي تم إقرارها دوليًا وعربيًا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضافت الوكالة الفلسطينية: "وجاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن".
وتابعت: أن "رئيس الوزراء أشاد بالموقف الأوروبي المتناغم مع المواقف، التي صدرت من أطر مختلفة حول العالم بشأن الخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة بـ(صفقة القرن)، سواء اجتماع وزراء الخارجية العرب، أو منظمة التعاون الإسلامي أو الاتحاد الأفريقي".
هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الماضي، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد الرئيس الأمريكي على أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، موضحاً أن "خطته المقترحة للسلام مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".
كما أعرب عن شكره لدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.
وبحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".