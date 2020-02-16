الشغب “يضرب” من جديد.. تخريب وإصابات بعد مباراة أسفي وإتحاد جدة السعودي

اقدمت جماهير محسوبة على فريق أولمبيك آسفي، عشية يوم السبت مباشرة بعد انتهاء المباراة التي جمعت فريق أولمبيك آسفي بضيفه اتحاد جدة السعودي برسم بطولة كأس محمد السادس للأندية على تكسير وجهات المقاهي وتخريب السيارات.

وعاينَ “اليوم24” تكسير زجاج العديد من السيارات من طرف أشخاصا مجهولين بأبرز الشوارع والأحياء الرئيسية وسط المدينة، بعد نهاية اللقاء الذي انهزم فيه فريق القرش المسفيوي بنتيجة هدف لصفر.

وقال مصدر أمني لـ”اليوم24″ إنّ حصيلة أعمال التخريب الأولية خلصت إلى تكسير حوالي 36 سياراة ووجهات المقاهي وبعض الأبناك وأملاك خاصة، فيما تواصل السلطات عملية التمشيط لإعتقال المخربين لحدود اللحظة.

وغادر فريق أولمبيك آسفي مسابقة كأس محمد السادس للأندية البطلة، بعد سقوطه أمام اتحاد جدة السعودي بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي جمعتها مساء اليوم الأحد، فوق أرضية ملعب المسيرة، سجله روماريو ريكاردو في حدود الدقيقة 49، لتتوقف بذلك مغامرة الأولمبيك العربية.