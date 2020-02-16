شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. وفاة 139 حالة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020 صورة ارشيفية Advertisements أفاد موقع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، فى نبأ عاجل منذ قليل، نقلاً عن مصادر محلية في إقليم هوب، إعلان السلطات الصينية وفاة 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي.

يتبع..

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