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الصين.. وفاة 139 حالة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. وفاة 139 حالة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020

صورة ارشيفية

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أفاد موقع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، فى نبأ عاجل منذ قليل، نقلاً عن مصادر محلية في إقليم هوب، إعلان السلطات الصينية وفاة 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي.

 

يتبع.. 

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