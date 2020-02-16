شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الكويتي يناقشان القضايا الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، وزير خارجية دولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.