صورة قطر المزيفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هذه الصورة التي أراد أمير قطر تميم بن حمد أن يرسمها لنظامه خارجيا، ولكن الوقائع فضحته.

قطري يفضح تميم: سجن أخي ظلما ومنع علاج طفلي

هيومن رايتس تنتقد فشل قطر في حل أزمة أجور العمال



مجلة "إيكونوميست" Econoimist نشرت تقريرا مفصلا يكشف عن حالة الفصام التي وصل إليها حاكم قطر في تعامله مع شعبه.

قطر التي تزعم الانفتاح تمارس التعسف ضد القطريين، وتسحب الجنسية من منتقدي النظام.

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وزير العدل القطريّ السابق نجيب النعيمي مثال واضح على أكاذيب تميم، حينما قال: "نحن خائفون.. سيأخذون جواز سفرك أو ممتلكاتك ويتركونك عديم الجنسية إذا تحدثت".

قطر التي تروج لنفسها كمنارة إعلامية وفتحت قناة الجزيرة لتبث "الآراءَ المكبوتة"، لا تجرؤ على الاقتراب من انتهاك تنظيم الحمدين لحقوق القطريين.

الدوحة التي تقدم نفسها ملاذ الفارين من حكوماتهم، أميرها تميم أقل تسامحا مع الانتقادات الموجهة إليه، فأصدر الشهر الماضي مرسوما يهدد فيه بالسجنِ لمدة 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار ضد من "يزعزع النظام الاجتماعي".

تهم فضفاضة تضيق الخناق على كل من يقطن قطر مواطنا أو مقيما، ولا يأمن غدر "الحمدينِ" على أرض الدوحة إلا من كان عضوا بالتنظيم أو إرهابيا هاربا من العدالة في بلده.