الإدارة الأمريكية تبحث منع "جنرال إلكتريك" من بيع محرك طائرة جديدة للصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

الخليج 365

ذكرت مصادر مطلعة،السبت، أن الحكومة الأمريكية تبحث منع شركة "جنرال إلكتريك" من مواصلة تقديم محركات طائرة ركاب صينية جديدة، مما يثير غموضا بشأن محاولات بكين دخول سوق الطيران المدني.



وساندت الولايات المتحدة لسنوات عمل شركات أمريكية مع قطاع الطيران المدني الصيني، بحسب وكالة "رويترز".

وأصدرت الحكومة الأمريكية، تراخيص تسمح لتلك الشركات ببيع محركات وأنظمة تحكم في الرحلات الجوية ومكونات أخرى، في إطار مشروع في الصين لصنع أول طائرة تجارية كبيرة (كوماك سي919).

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وخضعت الطائرة بالفعل لاختبارات طيران، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة العام المقبل.

و"كوماك" هي اختصار للأحرف الأولى من شركة الطائرات التجارية الصينية.

لكن مصادر مطلعة، قالت إن إدارة ترامب تبحث إن كانت سترفض أحدث طلب من "جنرال إلكتريك" لإصدار تصريح لتزويد سي919 بالمحركات الجديدة، على الرغم من حصول الشركة على تلك التراخيص منذ 2014، وأحدثها في مارس/ آذار 2019.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في عددها الصادر اليوم السبت، أيضا اقتراح وقف بيع المحركات للصين.

وأحجم ممثل عن شركة "جنرال إلكتريك" عن التعليق.