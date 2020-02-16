مواطنة إسرائيلية ترمي نتانياهو بـ"تفاحة"

أحالت ​الشرطة الإسرائيلية​ مواطنة للتحقيق بعدما رمت رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ ب​تفاحة​، خلال مشاركته في ​مؤتمر​ انتخابي لحزبه "الليكود" في نتانيا. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ​نتنياهو​ لم يصب بأذى، فيما احتجزت الشرطة ​المرأة​ البالغة 25 عاما على ذمة التحقيق، ورجحت بعض الصحف أن المرأة عندما ألقت التفاحة، كانت تستهدف رئيسة بلدية نتانيا ميريام فيربرغ التي كانت تقف خلال المؤتمر إلى جانب نتانياهو.

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