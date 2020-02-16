5 غارات للطائرات الحربية السورية والروسية على مواقع للنصرة بريف حلب

أفادت قناة "الميادين" عن مصادر بأن الطائرات الحربية السورية والروسية شنت 5 غارات على مواقع ل​جبهة النصرة​ في ​ريف حلب الشمالي​ في كفرحمرة وحريتان وعندان.

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