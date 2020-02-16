التحالف العربي: نحمل الحوثيين مسؤولية سلامة طاقم طائرة التورنيدو

أفادت قناة "الجزيرة" عن مصدر في ​التحالف السعودي​ الإماراتي في ​اليمن​، بأنها نحمل ​الحوثيين​ مسؤولية حياة وسلامة طاقم ​طائرة​ التورنيدو. فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، "أن القيادة المشتركة للتحالف تُحمل الحوثيين مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني". وأشار المالكي إلى أن "الطاقم الجوي والمكون من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه الحوثيون بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، مما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعلية فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية".

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