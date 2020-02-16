المرصد السوري: القوات التركية تقصف مناطق نفوذ قسد بحلب والرقة والحسكة

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ أن "​القوات التركية​ والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق نفوذ قسد في حلب و​الرقة​ و​الحسكة​". وأشار المرصد إلى أن "عشرات الغارات الجوية تستهدف بلدات ضواحي حلب الشمالية الغربية و​اشتباكات​ عنيفة في جنوب إدلب و سهل الغاب". إضغط للمزيد

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