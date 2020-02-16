ترزيان: أدعو الجميع عدم الالتزام بقرار شركة طيران الشرق الأوسط

ذكّر النائب ​هاغوب ترزيان​ على حسابه على مواقع التواصل "شركة الطيران اللبنانية والوطنية، ​الشرق الأوسط​ بالقانون الصادر في موازنة ٢٠٢٠ الذي يفرض خلافاً لأي نص بوجوب التعامل بالعملة الوطنية حصراً، ناشرا المادة السابعة والثلاثين من ​الموازنة​ ٢٠٢٠، والتي تتحدث عن هذا الأمر، داعيا الجميع عدم الالتزام بقرار الشركة".

وكانت معلومات قد تحدثت عن أن الشركة لن تقبل الدفع سوى ب​الدولار​ بدءا من نهار الاثنين المقبل.