ذكّر النائب هاغوب ترزيان على حسابه على مواقع التواصل "شركة الطيران اللبنانية والوطنية، الشرق الأوسط بالقانون الصادر في موازنة ٢٠٢٠ الذي يفرض خلافاً لأي نص بوجوب التعامل بالعملة الوطنية حصراً، ناشرا المادة السابعة والثلاثين من الموازنة ٢٠٢٠، والتي تتحدث عن هذا الأمر، داعيا الجميع عدم الالتزام بقرار الشركة".
وكانت معلومات قد تحدثت عن أن الشركة لن تقبل الدفع سوى بالدولار بدءا من نهار الاثنين المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: أدعو الجميع عدم الالتزام بقرار شركة طيران الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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