مارك إسبر: إيران سبب المشاكل في لبنان وسنستمر بالتزاماتنا مع القوات المسلحة اللبنانية

حمّل وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر كل المشاكل التي تحصل في ​لبنان​ ومنطقة ​الشرق الاوسط​ الى ​ايران​، متطرقا في حوار أجرته معه الاعلامية هادلي غامبل، الى موضوع دعم ​صندوق النقد الدولي​ للبنان جراء أزمته الاقتصادية، وقال: "نعم بكل وضوح أترك هذا الأمر الى ​وزارة الخارجية​ التي تُعتبر المسؤولة عن هذا الجزء من الأمر ولكن في ما يتعلق بالمساعدة الأمنية لدينا التزامات كثيرة مع ​القوات المسلحة​ اللبنانية وسنستمر في هذه الإلتزامات في كل مرة نرى فيها شرارة حرية وبأن هناك شعباً يريد حقوقه الفردية".

وأضاف: "هذه هي القيم التي نتشاركها ونريد أن ندعمهم، ومجددًا أقول إن التحدي الأكبر هو ايران هذا النظام الخبيث الموجود هناك منذ أكثر من 4 عقود".

ورداً على سؤال، قال اسبر: "ما يحصل في لبنان وفي ​العراق​ وما يحصل في ايران حيث خرج الشعب الى الشارع ليقول كفى للفساد وكفى لنفوذ ايران في بلادنا، علينا أن نساعد هذه الشعوب لأن هذه هي القيم التي نتشاركها احترام حقوق ​الإنسان​ واحترام كرامة الفرد وامكانية المشاركة في العملية الديمقراطية وعدم التأثر بالدخلاء مثل ايران التي تقوم بقمع حاجات الناس".

وعن لائحة العقوبات التي تحاول أن تستهدف ​حزب الله​ وتمويله من خلال ايران، أجاب اسبر: "نحن نقوم بتوفير دعم أمني كبير للبنان وربما يمرّ هذا الدعم من دون أن يلاحظه أحد ولكن المشكلة في منطقة ​الشرق الأوسط​ هي ايران"، لافتاً الى أنه "منذ 40 عامًا أي منذ العام 1979 قام هذا النظام بنشر سلوكه الخبيث في كامل الشرق الأوسط وخصوصاً في أماكن مثل لبنان لسنوات عدة وفي ​اليمن​ و​أفريقيا​ و​أفغانستان​ أيضاً".