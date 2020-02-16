مارك إسبر: إيران سبب المشاكل في لبنان وسنستمر بالتزاماتنا مع القوات المسلحة اللبنانية

حمّل وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر كل المشاكل التي تحصل في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط الى ايران، متطرقا في حوار أجرته معه الاعلامية هادلي غامبل، الى موضوع دعم صندوق النقد الدولي للبنان جراء أزمته الاقتصادية، وقال: "نعم بكل وضوح أترك هذا الأمر الى وزارة الخارجية التي تُعتبر المسؤولة عن هذا الجزء من الأمر ولكن في ما يتعلق بالمساعدة الأمنية لدينا التزامات كثيرة مع القوات المسلحة اللبنانية وسنستمر في هذه الإلتزامات في كل مرة نرى فيها شرارة حرية وبأن هناك شعباً يريد حقوقه الفردية".
وأضاف: "هذه هي القيم التي نتشاركها ونريد أن ندعمهم، ومجددًا أقول إن التحدي الأكبر هو ايران هذا النظام الخبيث الموجود هناك منذ أكثر من 4 عقود".
ورداً على سؤال، قال اسبر: "ما يحصل في لبنان وفي العراق وما يحصل في ايران حيث خرج الشعب الى الشارع ليقول كفى للفساد وكفى لنفوذ ايران في بلادنا، علينا أن نساعد هذه الشعوب لأن هذه هي القيم التي نتشاركها احترام حقوق الإنسان واحترام كرامة الفرد وامكانية المشاركة في العملية الديمقراطية وعدم التأثر بالدخلاء مثل ايران التي تقوم بقمع حاجات الناس".
وعن لائحة العقوبات التي تحاول أن تستهدف حزب الله وتمويله من خلال ايران، أجاب اسبر: "نحن نقوم بتوفير دعم أمني كبير للبنان وربما يمرّ هذا الدعم من دون أن يلاحظه أحد ولكن المشكلة في منطقة الشرق الأوسط هي ايران"، لافتاً الى أنه "منذ 40 عامًا أي منذ العام 1979 قام هذا النظام بنشر سلوكه الخبيث في كامل الشرق الأوسط وخصوصاً في أماكن مثل لبنان لسنوات عدة وفي اليمن وأفريقيا وأفغانستان أيضاً".
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