أبو فاضل: الرئيس عون لم يصل إلى الحكم إلا بكرامته وتحالفاته

اشار الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​ إلى أن "​رئيس الجمهورية​ الجبل الصديق العماد ​ميشال عون​ لم يصل إلى الحكم إلا بكرامته وتحالفاته". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، لفت أبو فاضل إلى أن "اللبنانيين الشرفاء كرامتهم على المحك، يناشدونك إبعاد التجار والعائلات والأفراد والسماسرة والحراميه عن القصر اذا وجدوا، قبل انفلات الحبل على غاربه لإنقاذ البلد واللبنانيين". ​​​​​​

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