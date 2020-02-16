روحاني يدعو الإيرانيين للمشاركة بالانتخابات البرلمانية في 21 شباط

دعا الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، الشعب الإيراني، إلى المشاركة في ​الانتخابات​ البرلمانية الحادية عشرة، المزمع عقدها يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

يأتي ذلك في ظل الخلافات داخل التيارات السياسية وخاصة المحافظة، التي قدمت لوائح انتخابية منفصلة.