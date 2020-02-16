روحاني يدعو الإيرانيين للمشاركة بالانتخابات البرلمانية في 21 شباط

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الشعب الإيراني، إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة، المزمع عقدها يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
يأتي ذلك في ظل الخلافات داخل التيارات السياسية وخاصة المحافظة، التي قدمت لوائح انتخابية منفصلة.
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