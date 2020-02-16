شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"محلية البرلمان": بعض محطات المياه لم تنفذ صيانة لها منذ 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان فضل العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعمل الصيانة اللازمة للشبكات خاصة المتهالكة، والتى قد ينتج عنها مزيد من الكوارث تتمثل فى انقطاع مياه الشرب عن المناطق وزيادة نسبة الفاقد من المياه النظيفة، فى ظل محدودية الموارد، وخطة الدولة للترشيد.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك شبكات مياه شرب وصرف صحى لم يتم عمل صيانة دورية لها منذ أو إحلال وتجديد منذ ما يقرب من 10 سنوات، مما ينذر بحدوث كوارث تتمثل فى أولاً زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لعمل الصيانة خاصة في حال حدوث تلف فى أىٍ من هذه المحطات، لعمل إحلال وتجديد شامل بدلا من الصيانة، ولهذا لابد من العمل بفكرة الاستباق وعدم الانتظار لحين وقوع الكارثة ومن ثم يتم التفكير في توفير الاعتماد.

وطالب عضو اللجنة، حصر كافة الشبكات على مستوى الجمهورية، وتقديم تقرير وافٍ حول التى تعمل بكفاءة عالية، وتلك التى تتطلب إجراء صيانة، والتى تستوجب إحلال وتجديد شامل، ومن ثم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبدء خطة الإحلال والتجديد ووضع جدول زمنى للتنفيذ، شريطة الالتزام بالمواعيد المتفق عليها.

هذا وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أعلنت الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالمنطقة الثالثة والسادسة بمدينة القصير بتكلفة 20 مليون جنيه، وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، في بيان لها أهالى المنطقة بالربط على شبكة المياه الجديدة حتى تتمكن الشركة من ضخ المياه للشبكة الجديدة بشكل منتظم، حيث سيتم إلغاء شبكة المياه القديمة فور تشغيل شبكة المياه الجديدة.