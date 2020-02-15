تيزي نسلي.. مصرع إمراة وإصابة اخرين في حادث سير خطير!

حلقيت امرأة مصرعها واصيب آخرين، مساء اليوم السبت، في حادث سير خطير بمنطقة تيزي نسلي ضواحي إقليم بني ملال. وحسب مصادر “اليوم24″، فقد تعرضت سيارة عائلية للإنقلاب بمرتفعات تيزي نسلي أصيب خلالها 5 أشخاص بينهم إمراة لقيت مصرعها بعين المكان. وأشار المصدر ذاته، أنه تم نقل المصابين على وجه السرعة لقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال قصد العلاج. هذا وقد تم إيداع جثة الهلكة مستودع الأموات، فيما عرف مكان الحادث استنفار لمختلف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي.

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