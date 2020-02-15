تضم 28 وزيراً منهم 4 سيدات.. الفخفاخ يُقدم للسعيد مقترح الحكومة -فيديو

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، تشكيلة حكومته بعد أن عرضها على الرئيس قيس سعيد، فيما أرجأ عرضها على البرلمان للتصويت على منحها الثقة، بعد أن أعلنت حركة النهضة انسحابها منها وعدم مساندتها في البرلمان.

ضمت تشكيلة الحكومة التونسية المقترحة 28 وزيراً منهم 4 سيدات، بينما اختار الفخفاخ 9 مستقلين في حكومته التي ضمت أيضاً وزراء من حزب النهضة، رغم إعلان الأخير عدم دعمه لها.

واختار الفخفاخ سيدة على رأس وزارة العدل، ويتعلق الأمر بثريا الجريبي، بينما اقترح هشام المشيشي كوزير للداخلية، ونور الدين الري كوزير للخارجية، وهما مستقلان لا يمثلان أي حزب سياسي في تونس، بينما سيشرف عماد الحزقي على وزارة الدفاع ، ونزار يعيش وزيراً للمالية.