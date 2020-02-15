جماهير الجيش “تصعد” ضد جامعة الكرة.. مسيرة إحتجاجية في اتجاه مقرها

سعد فاروق – صحافي متدرب

أعلنت مجموعة “الكورفاتشي” المساندة لفريق الجيش الملكي، والتي تتكون من فصيلي “البلاك آرمي” و”الإلترا عسكري” عن تنظيم مسيرة شعبية، يوم غد الأحد، بسبب عدم الإستجابة لمطالبها، التي سبق وأعلنت عنها يوم أمس الجمعة.

وجاء في البلاغ أن “الكورفاتشي”، وفي ظل عدم التعامل بجدية مع مطالبها، وفي ظل الإستهداف الممنهج للفريق ولقاعدته الجماهيرية، قررت تنظيم مسيرة شعبية سلمية ضد ما أسمته “المافيا المغربية لكرة القدم الوطنية”، في بلاغ لها مساء اليوم السبت.

وتابع البلاغ “في ظل تجاهل تحقيق المطالب المشروعة والمتجسدة بالأساس في رفع عقوبة ‘الويكلو” مع إستمرار تعنت الأجهزة الوصية، فإن المجموعتين لم يبقى أمامهما خيار، غير النزول للشارع من أجل إعلاء الحق وإخراس صوت الفساد ومنابره”.

وأشار البلاغ إلى أن “مسيرة إنصاف الحق وإزهاق الباطل” ستنطلق بداية من الـ 11 صباحا من دار الشباب المنال بحي يعقوب المنصور الشعبي في إتجاه مقر الجامعة بحي الرياض.