البراءة لسائق شاحنة للنقل الدولي من تهمة تهريب 5 أطنان من مخدر الشيرا

برأت ابتدائية طنجة، أمس الجمعة، سائق شاحنة للنقل الدولي من تهمة تهريب 5 أطنان من مخدر الشيرا على متن مقطورة شاحنته، التي كانت متوجهة إلى إحدى الدول الأوروبية، عبر ميناء طنجة المتوسط.

وحضي السائق باستقبال حافل أمام السجن المحلي “ساتفيلاج”، من طرف عائلته وزملائه، بعد أربعة أشهر من توقيفه وإحالته إلى الحبس الاحتياطي.

وكان السائق “ا.ل” قد جرى توقيفه في شهر أكتوبر من السنة الماضية، بميناء طنجة المتوسط، بعدما تبين للجمارك وجود الكمية المذكورة من المخدرات داخل علب كرتونية للسمك المجمد، على متن مقطورة شاحنة، كانت بصدد مغادرتها للمغرب في اتجاه أوروبا.

ووضع المعني بالأمر حينها، رهن الحبس الاحتياطي للتحقيق معه، في ظروف وملابسات الواقعة، قبل عرضه على القضاء.