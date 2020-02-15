الوداد “يسقط” بميدانه أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدف دون مقابل

انهزم فريق الوداد الرياضي أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدف نظيف، في مباراة الجولة 16 من الدوري الاحترافي، والتي أجريت مساء اليوم السبت، على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وظهر الوداد بوجه شاحب خلال هذه المباراة، إذ بدا لاعبوه تائهين وسط الملعب، كما لم يخلق مهاجموه فرصا سانحة للتسجيل، فيما تأكدت مشاكل خط الدفاع، بعدما سجل الدفاع الحسني الجديدي هدفا من هجمة معاكسة في الدقيقة 19، عن طريق المهاجم التنزاني سايمون مسوفا، لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق الضيف بهدف نظيف.

ومع بداية الفصل الثاني، حاول الفرنسي سيباستيان دوصابر، إعادة ترتيب الأوراق بالقيام بمجموعة من التغييرات، إذ رمى الفريق “الأحمر” بثقله من خلال بعض المحاولات التي أتيحت للكونغولي كازادي وزملائه بالفريق.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الوداد في النقطة 33، محتفظا بصدارة البطولة الاحترافية، فيما ارتقى الدفاع الحسني الجديدي إلى المركز السادس برصيد 23 نقطة.

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