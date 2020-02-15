كأس محمد السادس للأبطال.. توقف مغامرة أولمبيك أسفي بعد الهزيمة أمام إتحاد جدة السعودي

وليد لباب_صحافي متدرب

غادر فريق أولمبيك آسفي مسابقة كأس محمد السادس للأندية البطلة، بعد سقوطه أمام اتحاد جدة السعودي بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي جمعتها مساء اليوم الأحد، فوق أرضية ملعب المسيرة، سجله روماريو ريكاردو في حدود الدقيقة 49، لتتوقف بذلك مغامرة الأولمبيك العربية.

وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة التي حكمت على “القرش المسفيوي” بمغادرة المسابقة العربية، فقد أنهى الفريقان الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف، غير أن الشوط الثاني ابتسم للفريق السعودي ومنحه تأشيرة مواصلة الرحلة العربية.

ووقعت الجماهير المسفيوية على حضور وازن، بعدما حجت بكثافة وساندت فريقها طيلة فقرات المواجهة، التي وضعت حدا لقطار الفريق في سباقه العربي.

وأكمل فريق اتحاد جدة السعودي عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي بعدما التحق بكل من الإسماعيلي المصري، الرجاء المغربي، والشباب السعودي.