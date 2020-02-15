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شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار صيني بعد احتجازه للاشتباه بإصابته بكورونا في السعودية والان مع التفاصيل
السبت 15 فبراير 2020
ذكرت وزارة الصحة السعودية، أن مقيماً من الجنسية الصينية، لقي حتفه السبت، بعدما ألقى بنفسه من نافذة غرفة العزل بمستشفى الملك فهد في جدة، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.
وقالت "صحة جدة"، كما ذكرت صحيفة "عكاظ"، إن "أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر الجمعة، وتم الاشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ووضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية، وظهرت صباح السبت جميع العينات الطبية التي تم أخذها بنتيجة سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس".
وأشارت إلى أن المقيم موجود في المملكة منذ 8 أشهر وهو طالب بجامعة الملك عبدالعزيز.
وقالت "تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، وحسب الاشتراطات الصحية للجودة، إلا أن المقيم فك زر الأمان الخاص بالنافذة، وألقى بنفسه عند الساعة 12:24 صباحاً وسجلت الوفاة الساعة 3:30 فجر السبت، وباشرت الجهات الرسمية والأمنية الواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات لديهم".
وتقدمت صحة جدة بخالص العزاء والمواساة لأسرة المقيم، وكانت مصادر كشفت للصحيفة أن المقيم صيني في العقد الثالث من عمره، وتم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.
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