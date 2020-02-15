شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القوات الشرعية تفشل محاولة تسلل والتفاف لمليشيا الحوثي في الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل

السبت 15 فبراير 2020 أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل والتفاف لمليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في جبال "عار" بمديرية الصفراء بمحافظة صعده.

Advertisements وقال العميد محمد الغنيمي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وان مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للمليشيا وتعزيزاتها، أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا التي حاولت التسلل والالتفاف فيما لاذ البقية بالفرار".

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