شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 12 مهاجرًا وإنقاذ 6 بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بمستغانم اليوم أنه أوقف مهاجرين وهم على متن قارب على بعد كيلومترين من شمال شاطئ خروبة بمستغانم، وهم في طريقهم إلى الأراضي الأوروبية بطريقة غير شرعية، وأن وحدات من حرس السواحل أنقذت ستة مهاجرين غير شرعيين من الغرق وسط البحر على بعد 60 كم شمال سيدي لخضر بمستغانم.
وأشارت إلى أن المهاجرين فقدوا منذ ستة أيام بعد إبحارهم سرًا من أحد شواطئ محافظة وهران المجاورة إلى ميناء مستغانم بهدف التوجه إلى الأراضي الأوروبية.
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