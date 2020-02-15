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إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في العيسوية

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أصيب طفل فلسطيني من قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة اليوم، برصاص معدني مغلف بالمطاط في رأسه، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في القرية.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن الطفل نقل إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج إثر إصابته بالرصاص المطاطي في رأسه، خلال مواجهات اندلعت في القرية.

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