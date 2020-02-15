شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في العيسوية والان نبدء بالتفاصيل
أصيب طفل فلسطيني من قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة اليوم، برصاص معدني مغلف بالمطاط في رأسه، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في القرية.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن الطفل نقل إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج إثر إصابته بالرصاص المطاطي في رأسه، خلال مواجهات اندلعت في القرية.
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