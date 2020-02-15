العراق: تحقيق عاجل بشأن (شراء) مناصب في الحكومة الجديدة

اعتقال قادة (دواعش) في عملية بالموصل

بغداد ـ وكالات: أوعز مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس بإجراء تحقيق عاجل بخصوص تصريحات لأحد السياسيين، بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف حديثاً، محمد علاوي. وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان اوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية الناطقة بالعربية أن المجلس أوعز إلى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح بيه “السياسي إبراهيم الصميدعي” الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها. وأضاف بيرقدار، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام، ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة، وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون. ومن المحدد أن يعلن رئيس الحكومة الجديد، محمد توفيق علاوي، عن كابينته الوزارية اليوم الأحد، على الرغم من الرفض الشعبي المستمر له في ساحات الاعتصام، في ساحة التحرير، بقلب بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب. ووجه محمد توفيق علاوي، رئيس الوزراء العراقي المكلف، كلمة نشرها على حسابه على “فيسبوك” أكد فيها على أنه سيعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين، وحمايتهم من القمع. وقال علاوي الذي عمل وزيرا للاتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، إن رئيس الجمهورية، برهم صالح، كلفه اواخر يناير المنصرم ، بتشكيل الحكومة الجديدة. وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في نوفمبر الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل أكتوبر الماضيين، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية. وقد صرح النائب في البرلمان العراقي عبود العيساوي بأن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي استكمل تسمية الشخصيات التي سيسند إليها الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة خلال الايام القليلة المقبلة. وقال العيساوي لصحيفة الصباح الحكومية الصادرة امس إن عملية التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد تـوفـيـق عــلاوي اقتربت وسيجري الإعلان عن الحكومة “خــلال الايــام المـقـبـلـة”. وأضاف أن “عـلاوي استكمل تسمية الشخصيات التي ستتسلم المناصب الــوزاريــة ووضــع الـخـطـوط والـنـقـاط النهائية للبرنامج الحكومي والخطة الإصـلاحـيـة الـعـاجـلـة بما يـتـوافـق مع مـطـالـبـات الاحتجاجات الـشـعـبـيـة”. وذكر العيساوي أن “لقاء النواب ورئيس الـوزراء المكلف، أفضى الـى حـصـول تـوافـق سياسي برلماني لتمرير منح الثقة للحكومة الجديدة، وبـدايـة طـريـق أفـضـل لـلـبـلاد”. وأوضح أن البرلمان العراقي “يـســانــد خـطـوات الحكومة المـقـبـلـة لتنفيذ مطالب التظاهرات وتحقيق الإصلاحات”.

ميدانيا، أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية اعتقال 5 قادة بتنظيم داعش بينهم سوريان في أحد المنازل بالبلدة القديمة في الموصل. وقال العميد محمد الجبوري مسؤول إعلام عمليات نينوى إن”قوة من استخبارات نينوى اعتقلت القياديين الخمسة خلال تواجدهم معا في كمين نصبته لهم في منطقة الفاروق بالبلدة القديمة ما أسفر عن اعتقالهم بالحال ومصادرة أسلحة خفيفة وكاتمة للصوت كانت بحوزتهم “. وأضاف الجبوري أن”القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتسليمهم للقضاء العراقي “.