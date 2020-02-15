اليمن: قوات هادي تسيطر على مواقع استراتيجية في مأرب

التحالف يعلن سقوط طائرة حربية بالجوف عدن ـ وكالات: أعلنت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سيطرتها على مواقع استراتيجية في محافظة مأرب إثر مواجهات مع مسلحي “أنصار الله”. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية “26 سبتمبر” عن قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، قوله إن “القوات سيطرت على مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غربي مأرب”. وأضاف أن “السيطرة على تلك المواقع تؤثر على “أنصار الله” وخطوط إمدادها”، مؤكدا مواصلة الجيش تحقيق تقدم في صرواح. وأشار الحبيشي إلى “تكبيد “أنصار الله” قتلى وجرحى في صفوفهم”.

الى ذلك، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سقوط طائرة مقاتلة بمنطقة عمليات في محافظة الجوف. ونقلت وكالة الأنباء السعودية”واس” عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي مساء الجمعة سقوط طائرة مقاتلة من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني”. وكانت “أنصار الله”، قد أعلنت في وقت سابق إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف في محافظة الجوف. ويسعى التحالف العربي وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.

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