كورونا المستجد: وفيات «كوفيد19» تتخطى 1500 والفيروس يصل إفريقيا عبر مصر

في السياسة 16 فبراير,2020 نسخة للطباعة

ـ بكين تعزز إجراءاتها الاحترازية.. والإعدام لمن يخفي إصابته عمدا ـ (الصحة العالمية): إصابات العاملين الطبيين بالفيروس مؤسفة ـ أستراليا ترسل خبيرا في الأمراض المعدية إلى (السفينة الموبوءة) ـ احتجاجات ضد مراكز حجر صحي في هونج كونج

بكين ـ عواصم ـ وكمالات: عززت بكين اجراءاتها الاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ ، وطالبت كل من يصل إلى العاصمة الصينية بالبقاء في منازلهم تحت الملاحظة في حجر صحي لمدة 14 يوما، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية. يأتي ذلك على وقع ارتفاع عدد حالات الوفاة بالفيروس القاتل في الصين إلى 1523 حالة. وأفادت صحيفة “بكين دايلي” أمس بأن الإجراءات الجديدة، التي فرضها مجموعة من القادة في الصين كفيلة بالسيطرة على المرض وحماية المدينة، شملت عقوبات صارمة للمخالفين. ووفقا للإعلان، يتعين على سكان بكين العائدين إليها أن يبلغوا وحدات عملهم ومجتمعاتهم السكنية بعودتهم. ولم يحدد الإعلان ما إذا كانت هذه الشروط تنطبق على العائدين إلى بكين من الخارج. وكانت الإجراءات التي اتخذت في وقت سابق قد طالبت المجتمعات السكانية بمراقبة والسيطرة على تدفق المواطنين الصينيين ومنعت دخول غير سكان تلك المجتمعات إلى داخل المدينة وطالبت السكان العائدين من مناطق تأثرت بشدة بفيروس “كوفيد19″ بالدخول في حجر صحي. وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية في الصين أمس ارتفاع عدد حالات الوفاة ب”كوفيد19″ في الصين إلى 1523 حالة. ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن لجنة الصحة الوطنية قولها في بيان إنه تم تسجيل 2641 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 66492 حالة إصابة. وأعلنت مقاطعة هوبي أمس تسجيل 2420 حالة إصابة جديدة، وهو تراجع كبير عن العدد المسجل في اليوم السابق والذي بلغ 4823 حالة إصابة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المقاطعة، إلى 54 ألفا و406 حالات إصابة مؤكدة. وأشارت لجنة الصحة بالمقاطعة إلى خروج 912 مريضاً خلال فترة الـ 24 ساعة، بما في ذلك 263 حالة تم تشخيص شفائها سريريا. وفي تفشٍّ جديد للفيروس، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل مصر لشخص “أجنبي”. وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها ” نجحت في اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس “كورونا المستجد” بفضل الخطة الاحترازية الوقائية من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا”. وأشار البيان إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها، والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أى أعراض مرضية. وأضاف البيان أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة. وأوضح البيان أن الوزارة اتخذت اجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال اجراء التحاليل اللازمة، والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا “فترة حضانة المرض”. وأشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، “بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها”، وفق البيان. في السياق، حذر رجل الأعمال الأميركي، بيل جيتس من أنه إذا انتشر فيروس “كوفيد19″ في إفريقيا، يمكن أن يصبح الوضع مأسويا، أكثر مما عليه في الصين حتى الآن ـ حيث تم إغلاق مدن بأكملها لاحتواء المرض. وقال جيتس أمس الاول أنه إذا انتشر المرض في إفريقيا، سيكون الوضع “مأسويا أكثر مما عليه في الصين”. وأضاف جيتس، مؤسس شركة “مايكروسوفت” في مؤتمر للرابطة الأميركية للعلوم المتقدمة في سياتل “ولا أحاول التقليل من شأن ما يحدث في الصين”. وتابع جيتس أن فيروس كورونا أو كوفيد19 الذي أصاب أكثر من 66 ألف شخص وقتل أكثر من 1500 في الصين، يمكن أن يعرض العالم لـ”وضع من المحتمل أن يكون سيئا للغاية”. وقال “إنه تحد ضخم”.

الى ذلك، أصدرت محكمة صينية قرارا يقضى بأن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس “كوفيد19″ عمدا أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق بها يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام. وبحسب القرار الذي أصدرته المحكمة الصينية، يرقى إخفاء تاريخ السفر الخاص بالأفراد إلى مستوى جريمة. وذكرت صحيفة “بكين ديلي” الرسمية أنه في حال تسبب أي ساكن في انتشار الفيروس ، فيمكن أن يواجه جريمة تعريض سلامة العامة للخطر. وقالت “بكين ديلي” إنه “في الحالات الجامحة.. يمكن الحكم على (المنتهكين) بالسجن عشرة أعوام أو بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام”. في سياق متصل، قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إن إصابات العاملين الطبيين الصينيين بفيروس كورونا أو “كوفيد 19″ يمكن السيطرة عليها من خلال التدريب المناسب على السلامة. وقال مايك ريان مدير عمليات الطوارئ بالمنظمة في مؤتمر صحفي في جنيف “حقيقة أن هناك أكثر من 1700 عامل طبي من بين جميع حالات الإصابة بـ “كوفيد 19″ هي أنباء مؤسفة للغاية”. الى ذلك، ذكرت استراليا إنها بصدد إرسال خبير في الأمراض المعدية لمساعدة فريق آخر، تم إرساله للمساعدة في التعامل مع فيروس “كوفيد19″ على متن السفينة السياحية في اليابان. وفي الوقت نفسه، سجلت تايلاند أول حالة إصابة بفيروس كورونا لموظف طبي، مما يزيد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 34 شخصا، طبقا لما ذكره مسؤول بارز بوزارة الصحة أمس. والمريض الجديد هو امرأة “35 عاما”، تعمل موظفة طبية لديها تاريخ في التعامل مع مرضى فيروس كورونا في مستشفى في بانكوك، طبقا لما ذكره المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض، سواناشاي واتاناينجشاروين. ومن المقرر أن ترسل الحكومة الأميركية رحلة طيران عارض لليابان لإجلاء مواطنين أميركيين وأسرهم من السفينة السياحية. وكانت السفينة قد رست في ميناء سيهانوكفيل الكمبودي مساء الخميس المنصرم بعد أن رفضت الفلبين وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند رسوها بسبب مخاوف لا أساس لها من أن الأشخاص الذين على متنها ربما أصيبوا بالسلالة الجديدة من الفيروس.

وفي هونج كونج، اشتبك متظاهرون مع الشرطة في العديد من المناطق وهي أحدث انتفاضة ضد الخطط الحكومية لإقامة مراكز حجر صحي في المناطق الحضرية ومستشفيات للمرضى الذين لديهم أعراض معتدلة لفيروس كورونا المستجد. حيث خرج متظاهرون كانوا يرتدون ملابس سوداء للشوارع احتجاجا على مواقع الحجر الصحي والمستشفيات، التي يقولون إنها تعرض السكان في المناطق القريبة لمخاطر عالية للعدوى.

بدورها، ذكرت هيئة الصحة العامة الكورية الجنوبية أمس أن أول مجموعة تضم 366 كوريا جنوبيا، كان قد تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، جرى السماح بخروجهم بعد أسبوعين من خضوعهم للحجر الصحي، حيث أثبتت الاختبارات عدم إصابتهم بفيروس كورونا.