مصر تعلن بدء التنقيب عن النفط غرب المتوسط

السجن المشدد لشقيق وزير المالية الأسبق

القاهرة ـ وكالات: قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده “اتفقت مبدئيا مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق”. وأضاف الملا، في تصريحات لتلفزيون “سكاي نيوز عربية”، أن الشركات التي ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021 هي توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة. وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة. وقامت مصر، خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات. وكان وزير البترول المصري، أكد، في تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة 7 دول الشهر الماضي، أن مصر تسعى خلال الفترة المقبلة أن تكون مركزا لتجارة وتداول الغاز في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن هذا سيكون من خلال جذب الغاز الإسرائيلي والغاز القبرصي للتصدير عبر شبكة الغاز والبنى التحتية المصرية.

على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وآخرين، بالسجن 30 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا. وعاقبت المحكمة بطرس بطرس غالي في القضية الأولى بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه. وفي القضية الثانية، أصدرت المحكمة قرارا بـ”السجن المشدد 15 عاما، وغرامة مليون جنيه ومصادرة المضبوطات” بحق غالي، وآخرين هم القنصل الفخري لدولة إيطاليا سابقا، لاديسلاف أوتكر سكاكال (هارب)، ومندوب شركة شحن يدعى مدحت ميشيل، وعامل يدعى أحمد حسن النجدي. وكانت النيابة العامة قد أحالت شقيق يوسف غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول.