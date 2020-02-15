التحالف العربي يحمّل الحوثيين مسؤولية سلامة طاقم "التورنيدو"

حمّل التحالف العربي في اليمن، مساء السبت، مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية حياة طاقم الطائرة "التورنيديو"، التي نجا طاقمها قبل سقوطها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي إن القيادة المشتركة للتحالف تحمّل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن الطاقم الجوي والمكون من (ضابطين)، استخدم كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي أطلقت فيه عناصر المليشيا الإرهابية الأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي.

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وأكد المالكي أن إطلاق النار على الطاقم يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية.

وكان العقيد الركن تركي المالكي كشف في وقت سابق عن سقوط إحدى طائرات التحالف بمنطقة عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف.

وقال المالكي، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية، مساء الجمعة، سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.

وكانت قوات الجيش اليمني استعادت بإسناد من التحالف العربي، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، السيطرة على مدينة براقش التاريخية ومنطقة "الصفراء" بمحافظة الجوف.