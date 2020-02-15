الاحتلال: سقوط صاروخين في أشكول أطلقا من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط صاروخين في مستوطنة أشكول بغلاف قطاع غزة، مساء السبت، مما أدى لإطلاق صافرات الإنذار.



وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إنه رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخين سقطا في منطقة مفتوحة في أشكول.

ويأتي سقوط الصاروخين بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت انخفاض عمليات إطلاق الصواريخ من غزة؛ بالإضافة إلى توقف المظاهرات على السياج خلال الأشهر الأخيرة.

مزاعم الاحتلال بسقوط الصاروخين تأتي رغم حديث إسرائيلي سابق عن تفاهمات بتثبيت التهدئة مع حماس منذ مساء الخميس الماضي، حيث توقفت عمليات إطلاق البالونات المحملة بشعل حارقة، ولم تسجل محاولات لإطلاق صواريخ.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

ومنذ بداية الشهر الجاري كرر مسؤولون إسرائيليون تحذير قادة حركة حماس من أن "تصرفاتهم غير المسؤولة في غزة" ستقربها من اتخاذ إجراءات قاتلة ضدهم.

وقبل أيام قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تصريحات صحفية بعد اجتماع أمني: "لن يكون هناك أحد محصن".

وتحمل تحذيرات وزير الدفاع الإسرائيلي في ثناياها تلويحاً باغتيال قادة في حركة حماس.

وأضاف بينيت: "لقد انتهيت للتو من تقييم الوضع في قطاع غزة، إسرائيل لا تريد حرباً مع حماس، لكن لدينا التزاماً بأمن سكان الجنوب".

ومضى في حديثه: "السلوك غير المسؤول لقادة حماس يقربنا منا لاتخاذ إجراءات قاتلة ضدهم، لن نعلن متى، لن يكون هناك أحد محصن".

ويرصد الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات التي دائماً ما تعترضها منظومة القبة الحديدية.