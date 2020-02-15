حميدتي يدعو لميثاق شرف عسكري -مدني لحماية المرحلة الانتقالية في السودان‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365

طالب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“ اليوم السبت، بتوقيع ميثاق شرف بين العسكريين والمدنيين في الحكومة لـ“حماية المرحلة الانتقالية والديمقراطية ومنع حدوث انقلاب عسكري“.



وأقر حميدتي بأن روح الشراكة التي كانت سائدة بينهم وقوى إعلان الحرية والتغيير غير موجودة حاليا، لكنه أكد أن الإرادة متوفرة لتجاوز المرحلة.

وقال في مقابلة مع قناة ”سودانية 24“ مساء السبت: ”لن نسمح بأي انقلاب على حكومة الثورة وقد تواثقنا على ذلك“.

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ووصف الداعين لمليونية تفويض القوات المسلحة بـ“أعداء الشعب، ويقودون الثورة المضادة“، متابعا: ”نقول لأصحاب الدعوات لمليونية تفويض القوات المسلحة خاب فألكم ولن نسمح بانقلاب“.

وأكد حميدتي أن موقفهم ثابت بشأن عدم تمديد الفترة الانتقالية، وقال ”هناك أشخاص لا يريدون الديمقراطية، ويسعون لتمديد الفترة الانتقالية لعشر سنوات“، متابعا: ”نحن وقعنا الوثيقة (الدستورية) ولن نزيد عليها يوما ولن نخالف العهد“.

وبشأن الأزمة الاقتصادية، لفت إلى أن ارتفاع أسعار الدولار والذهب إلى المضاربات، لافتا إلى أن ”الدولار يفترض ألا يتجاوز الثلاثين جنيها في حين تخطى حاجز المئة جنيه سوداني“.

وقال إنهم حذروا خلال اجتماع مشترك للمجلس السيادي ومجلس الوزراء والحرية والتغيير من حدوث أزمات قد تؤدي إلى انهيار الفترة الانتقالية، خاصة أن أزمات الخبز والوقود والسيولة أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير من الحكم.

واتهم أصواتا لم يسمها، داخل قوى الحرية والتغيير، بالتسبب في الأزمة الاقتصادية، وقال: ”بعض الأشخاص في الحرية والتغيير حاربوا كل الدول التي ساعدتنا وظلوا يشتموا فيها ليل نهار“.