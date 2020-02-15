شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحتجز فتاة ألقت تفاحة على نتنياهو‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365

احتجزت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت فتاة ألقت تفاحة نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

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وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة السابعة (خاصة)، إن الفتاة (25 عاما) ألقت التفاحة على نتنياهو خلال مؤتمر انتخابي له في مدينة نتانيا شمال إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت الشابة على ذمة التحقيق في الحادث من أجل استجوابها حول دوافعها.

لكن حسب صحيفة ”جورزاليم بوست“ الإسرائيلية، يبدو أن الفتاة -عندما ألقت التفاحة- كانت تقصد رئيس بلدية نتانيا ميريام فيربرغ، الذي كان يتواجد إلى جوار نتنياهو في المؤتمر الانتخابي.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل، في 2 آذار مارس المقبل، انتخابات برلمانية هي الثالثة في غضون أقل من عام، دون أن تتمكن الأحزاب الفائزة في سابقتيها في نيسان إبريل وأيلول سبتمبر 2019 من الحصول على أغلبية 61 مقعدا (من أصل 120 بالكنيست) لتشكيل الحكومة.