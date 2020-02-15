هاشتاج #وزراء_قطر_تحت_القمع يتصدر توتير والنشطاء يفضحون تميم.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365

تصدر هاشتاج #وزراء_قطر_تحت_القمع، على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.



وتحدث النشطاء أن عدد كبير من وزراء قطر تحت القمع و تعرضون للإبتزاز من قبل نظام الأمير تميم.

وقال أحد النشطاء بأن كثير من القطريين سحبت جنسياتهم وسلبت حقوقهم أولهم قبيلة الغفران واليوم وزراء سجنوا بسبب تعبيرهم عن رأيهم في اي موضوع كان مثل ماحصل مع رئيس الوزراء السابق عبدالله بن ناصر ال ثاني،كما أنه سبق وان صرح تميم بالحرية داخل البلدان العربية وفي قطر ستقابل القمع والسجن.

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وقال آخر الحين لما الشعب القطري يبدي رأيه بالأخطاء الي سببها النظام القطري بحق الشعب يتم القبض عليه وسجنه بأقصى العقوبات!! وين حرية الرأي والأنسانية التي تدعيها حكومة قطر.

كما قال ناشط آخر بأنه شيء يقهر لما تشاهد التعسف إلي صاير بسبب النظام القطري ضد الشعب خصوصاً لما نشوف البنود الموقعه بين قطر والقاعدة التركية في قطر بعدم مساس اي ضرر ضد الجيش التركي واخذ راحة الجيش التركي ولو ضر الشعب القطري!! اهانة وتقليل من قيمة الشعب القطري.