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أمريكا تضغط لإبعاد العراق عن هيمنة أصحاب العمائم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بغداد

بدأت الولايات المتحدة الضغط على العراق من بوابة اقتصاده الهش، بهدف وضع حد لتقاربه مع إيران وإبعاده عن هيمنة أصحاب العمائم، عبر تقليص فترة الاستثناء من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع طهران، وتأخير السماح بإرسال دفعات نقدية حيوية.

وقررت الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران. لكن يبدو أن صبر الولايات المتحدة ينفد أخيرا، إذ إن مدة الإعفاء تقلصت من 90 و120 يوما، إلى 45 فقط.

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وقال الباحث في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في السليمانية شمال العراق أحمد طبقجلي لوكالة فرانس برس «هذه بداية الموت بألف طعنة». وأضاف «كلما تقلصت مدة الاستثناء، أصبحنا أقل قدرة على تحمل نتيجة أي خطأ نرتكبه».

على صعيد متصل، اتهم زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أمس قوة حماية المتظاهرين بالعجز وبالتواطؤ مع الميليشيات.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر «استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين يؤكد أن القوة المكلفة بحمايتهم عاجزة أو متواطئة، ومن الواضح أن الهدف محاولة تفريق التظاهرات».

ودعا علاوي قوات الجيش النظامية إلى تحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات، مطالبا المتظاهرين بالصمود، قائلا «إنكم تصنعون التاريخ والنصر الآن».